ضبط عصابة تزوير العملات والمحررات الرسمية في الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ شخصين مقيمان بمحافظة الدقهلية، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمطبعة المُشار إليها، وبحوزتهما عملات ورقية مزورة بفئات مختلفة، وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة مزورتين، ومكبس ورقي، وجهاز كمبيوتر، وطابعة، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وقررا بأنّ المبالغ المقلدة كانت معدة للترويج بين المواطنين والمحررات المزورة لإعطائها لمن لديهم موانع قانونية وغير قادرين، على استخراجها بالطرق الرسمية، واتخذت الإجراءات القانونية.