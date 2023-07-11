ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة والغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت قيام شخص وإحدى السيدات، مقيمين بنطاق محافظتي «القاهرة – الغربية»، بتكوين تشكيل عصابي، بالاشتراك مع شخصين «متواجدين بالخارج» تخصص في تزوير تأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول للراغبين في السفر للخارج، نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم.

ضبط المتهمين «المتواجدين بالبلاد»

وأشار البيان، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهمين «المتواجدين بالبلاد» وبحوزتهما «3 أكلاشيهات منسوبة لسفارات أجنبية يتم استخدامها في مهر التأشيرات المزورة المثُبتة على جوازات المسافرين – هاتف محمول – 2 جهاز لاب توب – مبلغ مالي».

وتبين أن تلك الأجهزة، تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي عبارة عن «تأشيرات دخول منسوبة لإحدى الدول مزورة - صور جوازات سفر لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة – رسائل نصية ومحادثات صوتية بينهم وبين عملائهم – موقع إلكتروني احتيالي باسم أحد المتهمين بإحدى الدول»، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.