وزير الزراعة يعرض فرص الاستثمار الزراعي على السفير القطري بالقاهرة

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث فرص التعاون الزراعي بين البلدين.

ووفقا لبيان صحفي، بحث الجانبان، عددا من الموضوعات التي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها، مجالات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية، فضلا عن قطاعي الألبان، والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطرية، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.

زيادة فرص التصدير

وأكد وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وهناك إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتا إلى إمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لإزالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.

كما أكد «القصير»، على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصة في مجال الزراعة، فضلا عن تمتع مصر بمزايا وحوافز استثمارية حاليا ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الزراعية في البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات البيطرية، نظرا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة منها.

دعم كبير من الجانب القطري

ومن جانبه أشار السفير القطري، إلى أن مصر أرض خصبة للاستثمار، في ضوء الإصلاحات التي نفذها الرئيس السيسي مؤخرا، لافتا إلى أن هناك دعما كبيرا من الجانب القطري، والقيادة السياسية، على أعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار وجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر.

وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر، وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان، على إعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة، لتوقيعها في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وذلك في حضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة المصرية.