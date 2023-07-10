وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ100 مليون دولار في أسبوعين

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

الإفراج عن 107 آلاف طن من الذرة بـ39 مليون دولار

وأضاف «القصير» أنَّه خلال الفترة من 23 يونيو 2023 حتى 6 يوليو 2023 تمّ الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، مشيراً إلى أنَّ الإفراج شمل 107 آلاف طن من الذرة بقيمة 39 مليون دولار و78 ألف طن من فول الصويا بقيمة 59 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بـ2 مليون دولار.

الإفراج يستهدف توفير كميات من الذرة والصويا في الأسواق

ولفت إلى أنَّ إجمالي ما تمّ الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 6 يوليو 2023، 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي 3 مليارات دولار، مؤكّدًا أنَّ الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أنَّ هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.