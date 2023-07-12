بركان أيسلندا.. الحمم النارية تضع السكان رهن الإقامة الجبرية

بعد ثوران بركان أيسلندا «فاجرادالسفيال»، حث مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا السكان المحليين والأجانب على الابتعاد عن صدع البركان، لأن الغازات المنبعثة قد تكون خطيرة للغاية.

وطلبت السلطات الأيسلندية من السكان في «ريكيانس» المجاورة، البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ، بسبب خطر الغاز السام القاتل الخارج من البركان، وذلك بحسب صحيفة «إنترناشونال بزنس تايمز»، البريطانية.

بركان آيسلندا في واد غير مأهول

ووقع ثوران بركان آيسلندا في واد غير مأهول بالقرب من جبل ليتلي هروتور جنوب غرب العاصمة ريكيافيك، وعلى بعد أميال قليلة من مطار أيسلندا الرئيسي، وقالت الأرصاد الجوية إن ثوران البركان بدأ ظهر أمس الأول عقب تسجيل آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة، وبحلول صباح أمس، انخفض حجم الشق وحجم ثوران البركان، وجاء الانفجار الأخير بعد 11 شهرًا من انتهاء ثورانه الأخير رسميًا.

الانفجار الثالث منذ عام 2021

وثار بركان فاجرادالسفيال أيضًا خلال عامي 2021 و2022 دون التسبب في أضرار أو انقطاع الرحلات الجوية على الرغم من قربه من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولي في آيسلندا، وحتى بعد الانفجار الأخير، ظل المطار مفتوحًا، وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن الثوران الأخير كان في البداية أكثر عنفا من الانفجارين السابقين، وأظهرت مقاطع فيديو تيارات من الحمم البرتقالية المنصهرة وسحب الغازات المنبعثة من شق يبلغ طوله 900 متر، وتابع بيان مكتب الأرصاد الجوية: «الغاز الملوث ارتفع حول منطقة الثوران، ويُنصح المسافرون بعدم دخول المنطقة حتى تتاح الفرصة لتقييم الظروف».