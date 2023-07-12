عقوبات تزييف مقاطع صوتية وفيديو بالذكاء الاصطناعي.. قانوني يوضح

تسببت الثورة المعلوماتية، في ظهور نوعية جديدة من الجرائم المستحدثة، التي تعرف بالجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية، التي تتم عبر وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت، ومنها استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية شخص طبيعي أو معنوي، أو صنع فيديو مفبرك له، وربطه بمحتوى مناف للآداب، بقصد ابتزاز صاحبه، وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون.

عقوبات التزييف العميق

وأوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ثورة الذكاء الاصطناعي ساعدت في ظهور ما يسمى بالتزييف العميق، ويكون من خلال صنع مقاطع صوتية أو فيديو مفبرك لأحد الشخصيات، وهذا الأمر يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية، موضحا أنه وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 23 «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي جريمة من هذا النوع، أما لو كان الغرض من هذا التزييف هو الحصول على أموال تكون العقوبة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

عقوبة الإضرار بالشرف باستعمال الذكاء الاصطناعي

أما في حال استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، وفقا للمادة 26 من نفس ذات القانون، فـ«يعقاب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك من أجل الحد من الجرائم الالكترونية».