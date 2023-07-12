بزغاريد وألحان.. استقبال البابا تواضروس في الإسكندرية بحفاوة بعد الوعكة الصحية

استقبل شعب الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بأجواء مفرحة حيث ردد الشباب والشمامسة الألحان بينما استقبلن النساء قداسته بالزغاريد، خلال عودته لتقديم العظة الأسبوعية، بعد قرابة 100 يوم من التوقف بسبب مروره بحالة مرضية.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حضورا شعبيا كبير تزامنا مع عيد الرسل، بالإضافة إلى استئناف البابا تواضروس الثاني عظة الأربعاء الأسبوعي لقداسته.

حضور عظة البابا تواضروس الثاني

جاء ذلك بحضور أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وكنائس الإسكندرية

مرض البابا تواضروس الثاني

كان البابا تواضروس أعلن الأربعاء 5 أبريل الماضي عن توقف العظة طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرضه لالتهاب في العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافيه.