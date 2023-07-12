عودة عظة البابا تواضروس الأسبوعية بكاتدرائية الإسكندرية.. اليوم

يعود البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لاستئناف عظته الأسبوعية في الساعة الـ6 مساءً اليوم، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بالتزامن مع احتفال الكنيسة بعيد الرسل، وذلك بعد توقف العظة الأسبوعية لمدة ثلاثة أشهر.

عودة عظة البابا بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر

كان البابا قد أعلن في 5 أبريل الماضي عن وقف عظة الأربعاء طوال فترة الخمسين المقدسة، مؤكدا عودتها للانعقاد مطلع صوم الرسل، وعقب تعرض قداسته لالتهاب في العصب السابع، تم الإعلان عن استمرار توقف العظة الأسبوعية لحين تعافي قداسته.

ومن المقرر، أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».

زيارة رعوية للبابا تواضروس بالإسكندرية

قام البابا تواضروس بزيارة رعوية للإسكندرية، عقب استئناف نشاطه بعد خلوة علاج استمرت لمدة شهر في دير مارمينا بكنج مريوط.

يشار إلى أن الأقباط، يحتفلون بعيد الآباء الرسل، اليوم، وتقيم الكنيسة القداسات بهذه المناسبة.