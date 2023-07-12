ما أهمية مهرجان مدينة العلمين الجديدة؟.. ناقد فني يوضح لـ«إكسترا نيوز»

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إنَّ أهمية مهرجان مدينة العلمين الجديدة تتمثل في دعمه الكبير لقطاع السياحة، مثله في ذلك مثل أي مهرجان يُقام أو ينظم بمصر في هذا التوقيت، مؤكداً أنه الحدث الأهم في الشرق الأوسط ويلفت أنظار العالم إلى مصر.

«الكيلاني»: مهرجان العلمين الجديدة داعم للاقتصاد المصري

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخله هاتفية لتغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مدينة العلمين الجديدة تستعد لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي يعد دعما كبيرا للاقتصاد المصري.

مردود اقتصادي كبير من مهرجان العلمين الجديدة

وتابع الناقد الفني، «المردود المنتظر من الإنفاق على الفعاليات الفنية والثقافة والرياضية الحالية في المهرجان، سيكون كبيرا، سواء بعوائد مباشرة أو غير مباشرة، مثل استقطاب أسماء شهيرة عالمياً وعربياً وشخصيات مؤثرة لها ملايين المتابعين أو الإنفلونسرز، ما يسهم في افتتاح مواقع سياحية جديدة».

وأضاف «الكيلاني»، أنه حتى وقت قريب لم يكن في دولة بحجم مصر سوى 5 مقاصد سياحية، بخلاف اليوم، وذلك بعد تطوير وإضافة عدد من المدن الجديدة، حيث زادت المقاصد السياحية، ومن المتوقع وصول عددها بحلول 2030 لنحو 30 مقصدا مهما على اختلاف أنواعها».