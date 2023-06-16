نائب محافظ البحيرة: جارِ إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار العلمين
كتب:
شريف سليمان
11:33 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إنها عملت على نهج مشاركة المجتمع فيما يخص الخطط الاستثمارية منذ بداية تكليفها بالمنصب، إذ أنه من الضروري شعور المواطن بكون يستفيد من تلك الخطط، فعلى سبيل المثال رشيد نجدها تضم إحدي فرعي النيل وما عليه من صناعات مثل صيد الأسماك وتعليبه وتمليحه.
وأضافت «بلبع»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنه تم تطوير مستشفى رشيد العام خلال عام 2019 و2021 من أجل خدمة أهالي محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، متابعة أن المستشفى يستقبل ما يقرب 1100 مواطن يوميا ما بين حالات طارئة وأخرى غير طارئة.
وتابعت، أنه يجرى إنشاء مدينة جديدة على غرار مدن العلمين والقاهرة الجديدة وأكتوبر في مدينة رشيد بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسم رشيد الجديدة، وتُقام على مساحة 3100 فدان، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية شمال النيل، مشيرة إلى أن المدينة تطل على البحر المتوسط وتضم جامعة رشيد الجديدة، إذ تم الانتهاء من بناء 3 كليات من أصل 11 كلية، فضلا عن ضمها مشروع بشائر الخير 4 التي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى جانب مشروع إسكان اجتماعي.