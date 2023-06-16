نائب محافظ البحيرة: جارِ إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار العلمين ‏

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إنها عملت على نهج مشاركة ‏المجتمع فيما يخص الخطط الاستثمارية منذ بداية تكليفها بالمنصب، إذ أنه من ‏الضروري شعور المواطن بكون يستفيد من تلك الخطط، فعلى سبيل المثال رشيد ‏نجدها تضم إحدي فرعي النيل وما عليه من صناعات مثل صيد الأسماك وتعليبه ‏وتمليحه.‏

وأضافت «بلبع»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنه تم تطوير مستشفى رشيد العام خلال عام 2019 و2021 من أجل خدمة أهالي ‏محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، متابعة أن المستشفى يستقبل ما يقرب 1100 مواطن ‏يوميا ما بين حالات طارئة وأخرى غير طارئة.‏

وتابعت، أنه يجرى إنشاء مدينة جديدة على غرار مدن العلمين والقاهرة الجديدة ‏وأكتوبر في مدينة رشيد بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسم رشيد الجديدة، وتُقام على مساحة 3100 فدان، وتتبع هيئة المجتمعات ‏العمرانية شمال النيل، مشيرة إلى أن المدينة تطل على البحر المتوسط وتضم جامعة رشيد الجديدة، إذ تم الانتهاء من بناء 3 كليات من أصل 11 ‏كلية، فضلا عن ضمها مشروع بشائر الخير 4 التي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة إلى جانب مشروع إسكان اجتماعي.‏