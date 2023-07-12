عاجل.. «كاف» يعاقب الأهلي والوداد بسبب أحداث نهائي أفريقيا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، معاقبة فريقي الأهلي والوداد المغربي، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا بالقاهرة وإيابا في الدار البيضاء.

وقال عيسى ساما، عضو لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «جرى تغريم النادي الأهلي 10 آلاف دولار بسبب ما بدر من جماهيره وإلقاء الزجاجات على طاقم تحكيم مباراة الذهاب وعلى لاعبي الوداد».

عقوبة الوداد أكبر بسبب توقف المباراة

وتابع: «جرت معاقبة الوداد المغربي بغرامة 20 ألف دولار، وهي أكبر من عقوبة النادي الأهلي بسبب إيقاف المباراة وإشعال الشماريخ وإحداث حالة من القلق لدى الجميع في الملعب».

وكان النادي الأهلي نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بفضل فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد والتعادل في كازبلانكا بهدف لكل فريق.