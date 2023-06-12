عاجل.. تصريحات مفاجئة من مدرب الوداد عقب خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي

يرى سفين فاندينبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن التفاصيل هي من جعلت الأهلي المصري يحسم لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب فريقه، وذلك عقب تتويج المارد الأحمر الأخير بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب التعادل مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1، في إياب نهائي البطولة القارية، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس، ليستفيد الأهلي أيضا من انتصاره في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

وقال فاندينبروك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة إياب النهائي بين الوداد والأهلي: «دائما كنت أقول إن النهائي سيلعب على التفاصيل، واليوم شاهدنا بأن ركنية وضربة حرة من كرتين ثابتتين هما من حددا الطرف الفائز».

مدرب الوداد: لاعبونا قدموا كل ما لديهم

وأضاف: «الفريقان كانا متوازنان، ولكن للأسف لم تكن الأمور في صالحنا.. لا يمكنني أن ألوم اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم في القاهرة وهنا بالدار البيضاء».

وواصل: «عندما تكون هناك مجهودات فهذه من أساسيات كرة القدم ويمكنك أن تكون سعيدا، وللأسف النتيجة لم تكن في صالحنا.. بعد التغيير الذي قاموا به، رفعوا من إيقاع المباراة للبحث عن تسجيل هدف، لم يكونوا خطيرين لكنهم كانوا الأكثر استحواذا وحاولنا إيجاد التوازن، لكن للأسف جاءت الركنية».