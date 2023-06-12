رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. تصريحات مفاجئة من مدرب الوداد عقب خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
05:59 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
سفين فاندينبروك مدرب الوداد المغربي

سفين فاندينبروك مدرب الوداد المغربي

يرى سفين فاندينبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن التفاصيل هي من جعلت الأهلي المصري يحسم لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب فريقه، وذلك عقب تتويج المارد الأحمر الأخير بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب التعادل مع الوداد المغربي بنتيجة 1-1، في إياب نهائي البطولة القارية، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس، ليستفيد الأهلي أيضا من انتصاره في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

وقال فاندينبروك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة إياب النهائي بين الوداد والأهلي: «دائما كنت أقول إن النهائي سيلعب على التفاصيل، واليوم شاهدنا بأن ركنية وضربة حرة من كرتين ثابتتين هما من حددا الطرف الفائز».

مدرب الوداد: لاعبونا قدموا كل ما لديهم

وأضاف: «الفريقان كانا متوازنان، ولكن للأسف لم تكن الأمور في صالحنا.. لا يمكنني أن ألوم اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم في القاهرة وهنا بالدار البيضاء».

وواصل: «عندما تكون هناك مجهودات فهذه من أساسيات كرة القدم ويمكنك أن تكون سعيدا، وللأسف النتيجة لم تكن في صالحنا.. بعد التغيير الذي قاموا به، رفعوا من إيقاع المباراة للبحث عن تسجيل هدف، لم يكونوا خطيرين لكنهم كانوا الأكثر استحواذا وحاولنا إيجاد التوازن، لكن للأسف جاءت الركنية».

اقرأ المزيد:

بعد الفوز التاريخي.. كم لقب يفصل الأهلي عن ريال مدريد في سباق الأكثر تتويجا؟

رقص وغناء ومهرجانات.. احتفالات لاعبي الأهلي في غرفة تغيير الملابس

عمرو دياب يهنئ الأهلي بحصد اللقب الإفريقي: «لاعبيه أبطال وجمهوره عظيم»

جماهير كفر الشيخ تحتفل بفوز الأهلي بدوري الأبطال بالدفوف والطبول.. ولا فيه غيره يفرحني

فرحة أهالي شمال سيناء احتفالا بفوز الأهلي باللقب الإفريقي الـ11 (صور)

السيسي يهنئ الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا
بقلم محمد سعيد عبدالعظيم