«القاهرة الإخبارية»: حاملة طائرات أمريكية عبرت مضيق تايوان اليوم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ البحرية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع «بنتاجون»، أعلنت اليوم أنّ حاملة طائرات تابعة للأسطول السابع الأمريكي عبرت مضيق تايوان.

وأضافت البحرية الأمريكية في بيان لها، أنّ طائرة تابعة للأسطول، حلّقت في أجواء مضيق تايوان اليوم.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع التوترات بين الصين والولايات المتحدة، بشأن دعم الأخيرة لطموحات انفصال تايوان عن بكين واستقلالها بحكم ذاتي، وارتفاع نسب شراء الأسلحة الأمريكية من جانب تايبيه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، رصد 38 طائرة تابعة للجيش الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، راقبت قوات الدفاع الوطني التايوانية الوضع عن كثب، وجرى تنفيذ تدابير استجابة لهذه الأنشطة، وتكليف طائرات الدفاع الجوي وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية».