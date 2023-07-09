بايدن: الصين تسعى لإزاحة أمريكا من مكانها كأكبر قوة عسكرية واقتصادية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يرى أن بناء اتصالات مع الصين، يفيد البلدين في المستقبل، مبينا أن حل الأزمة أمر متوقع بين البلدين.

وأضاف «بايدن» خلال حوار له مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية مساء اليوم الأحد: «أعتقد أن هناك طريقة لحل الصعوبات بين البلدين وبناء علاقة مع الصين تفيد كلا البلدين، وأثق أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يسعى لإزاحة الولايات المتحدة من مكانها كقوة عسكرية واقتصادية متصدرة في العالم».

وتابع الرئيس الأمريكي: «متأكد من أنه يريد أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قدرات عسكرية، كما لا أرى جانب الصين رغبة في الحرب أو الصراع مع الولايات المتحدة أو طموحات لتوسيع أراضيها».