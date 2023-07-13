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عاجل.. الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة دول جوار السودان

كتب:

محمد متولي
11:47 ص | الخميس 13 يوليو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة دول جوار السودان، والمنعقدة في مصر.

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بقلم محمد متولي