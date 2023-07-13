عاجل.. الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة دول جوار السودان كتب: محمد متولي 11:47 ص | الخميس 13 يوليو 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة دول جوار السودان، والمنعقدة في مصر. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري توسيع نطاق ومجالات التعاون «محمد»: عانينا من انقطاع الكهرباء والإنترنت.. ونشكر الرئيس السيسي أحمد الطاهري: تجمع دول جوار السودان في القاهرة يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بأفريقيا بدء أعمال قمة دول جوار السودان بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر) الرئيس السيسي قمة السودان إكسترا نيوز بقلم محمد متولي