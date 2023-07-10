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الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري توسيع نطاق ومجالات التعاون

كتب:

محمد ابو عمرة
07:44 م | الإثنين 10 يوليو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجزائر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.

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