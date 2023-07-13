أمين عام «حماة الوطن»: مصر تقود دول الجوار لحل المشكلة السودانية

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح مؤتمر دول الجوار الذي يعقد في القاهرة، ورؤية مصر في حل هذه القضية من خلال عدة نقاط، والتي تمثلت في التالي:

أولًا: مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف إلى التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

حول لحل الأزمة

ثانيا: مطالبة كل الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.

ثالثا: إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية.

رابعا: تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.

نصير: مصر حريصة على استقرار دول الجوار

وأكد «نصير» أنّ مصر حريصة كل الحرص على استقرار دول الجوار وازدهار شعوبها، وهذا نابع من رؤية مصر علي مر التاريخ في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف، أن مصر منذ اندلاع الصراع في السودان وهي حريصة كل الحرص أن تحل هذه القضية من خلال الأشقاء السودانيين أنفسهم وعدم تدخل أي قوة خارجية لذا دعت إلى هذا المؤتمر ودعوة كل الأطراف لحل هذه الأزمة ووقف التصعيد الذي يقضي على الأخضر واليابس بالسودان ولا يستفيد منه إلا القوى الطامعة في مقدرات هذا البلد الشقيق وثرواته، والذي ترتبط به مصر ارتباط الدم في العروق من خلال نهر النيل.

وثمن أمين عام حزب حماه الوطن، تلبية القادة الأفارقة لدعوة الرئيس السيسي لحضور هذا المؤتمر، الذي يؤكد حرص جميع دول الجوار في حل هذه الأزمة لتجنب الشعب السوداني ويلات الحرب والحفاظ على وأمن واستقرار المنطقة.

وطالب اللواء طارق جميع القوى السودانية إلى الاحتكام لصوت العقل وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو أي مغنم من أجل صالح السودان حتى ينعم شعبه بازدهار وطنه والاستفادة من ثرواته.

قمة دول الجوار بارقة أمل

ووصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، قمة دول جوار السودان بأنّها «بارقة أمل» لإنهاء الصراع السوداني وتداعياته السلبية على الدولة الوطنية السودانية ودول القارة الإفريقية، من خلال توحيد الرؤي والجهود الاقليمية.

وأضاف أنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي جسّدت مطالب الشعب السوداني والرؤية العربية والأفريقية التي تستهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وتأكيد أنّ الأزمة في السودان أمر يخص الأشقاء السودانيين، واحترام مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية، وضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة، ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم.