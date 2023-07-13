الرئيس التشادي: نسعى لإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان

قال الرئيس الانتقالي التشادي محمد ديبي إتنو، إنّه زار الحدود الشرقية في تشاد لتفقد وضع اللاجئين السودانيين على المنطقة الحدودية، مشيرا إلى أنّه عندما التقى اللاجئين، كان مصدوما مما رآه، من مشاهد للأطفال والنساء الذين تركوا كل شيء وجاؤوا بأيادٍ فارغة حتى ينقذوا أنفسهم من الموت.

وأضاف «إتنو»، خلال كلمته في قمة دول جوار السودان: «علينا تجنب تلك الحرب، والعواقب الوخيمة التي تمس المنطقة بأثرها.. إننا استقبلنا في تشاد الفريقين الجنرالين السودانيين من أجل أن يكفّا عن الحرب ونتواصل معهما.. ناشدناهم مرات عدة لوقف إطلاق النار، وإيثار صوت المحادثات من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة التي تهز دولتهما، إن خطوتنا ومسعانا هو تطويق الحرب في السودان».

نسعى لوضع حد للحرب في السودان

وتابع: «لهذا ومنذ بدء الحرب، نحن نسعى لوضع حد للحرب والقضاء عليها، نحن على قناعة من أن خطواتنا ومسيراتنا بالنسبة لدول الجوار التي تأثر بالانعكاسات السلبية لتلك الحرب، علينا أن نقوم بجهود لتسوية السلمية ولإيجاد السلام في السودان دون أن ننزلق في فخ التدخلات الأخرى، ونناشد المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراء فيما يتعلق بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تهز السودان، إن وكالات الإغاثة الإنسانية أن تتطلع بمسؤوليتها وتقديم كل الدعم الضروري لهؤلاء اللاجئين».

وفي ختام كلمته، أكد: «الكف الفوري للقتال وكف عن كل شكل من أشكال العنف، ووقف إطلاق نار دائم، والتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينخرط فيه كل الأطراف السودانية مسألة بقاء السودان لشعبها، ويجب أن يتم الاهتمام من جانب كل دول المنطقة، ونحن نتمنى النجاح والتوفيق لتلك القمة، وشكرا».