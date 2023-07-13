برلمانية: كلمة الرئيس السيسي تتضمن خارطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، إنّ استضافة مصر لقمة دول جوار السودان تمثل خطوة متميزة لإنهاء الصراع في السودان، وحقن دماء الأشقاء السودانيين، في ظل التدهور الحاد للوضع الإنساني.

قمة دول جوار السودان

وأضافت أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة دول جوار السودان، نالت إشادات من رؤساء الدول اأإفريقية المشاركة في القمة، إذ تضمنت الكلمة خارطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية، حيث طالب الرئيس كل الأطراف السودانية بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن خارطة الطريق المصرية تضمنت مطالبة كل الأطراف السودانية، بتسهيل المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.

وأوضحت أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى شددت على ضرورة إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، فضلا عن تشكيل آلية اتصال لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.