عاجل.. مفاجآت لـ مصر بتصفيات كأس العالم 2026.. إليك القرعة كاملة

أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، عن عدة مجموعات نارية.

مجموعات تصفيات كأس العالم

المجموعة الأولى: مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، توجو، السودان، ليسوتو

المجموعة الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، موريشيوس

المجموعة الرابعة: الكاميرون، كاب فيردي، أنجولا، ليبيا، سوازيلاند، موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، النيجر، إريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الجابون، كينيا، جامبيا، بوروندي، سيشل

المجموعة السابعة: الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا، الصومال

المجموعة الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية، ناميبيا، مالاوي، ليبيريا، ساوتومي

المجموعة التاسعة: مالي، غانا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، تشاد

تصنيفات المنتخبات في القرعة

يذكر أنه قد تم تصنيف المنتخبات الأفريقية الأعضاء في «فيفا» إلى 6 تصنيفات، حيث تم وضع منتخب من كل تصنيف في المجموعة، وجاءت التصنيفات على النحو التالي:

التصنيف الأول: مصر والمغرب والسنغال والجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار ومالي.

التصنيف الثاني: بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا وغانا والجابون والكونغو الديمقراطية وزامبيا وغينيا الاستوائية والرأس الأخضر (كاب فيردي) وغينيا.

التصنيف الثالث: بنين وأوغندا وكينيا والكونغو وموريتانيا وناميبيا ومدغشقر وغينيا بيساو وأنجولا.

التصنيف الرابع: موزمبيق وسيراليون وجامبيا وتوجو وتنزانيا وزيمبابوي وإفريقيا الوسطى وليبيا ومالاوي.

التصنيف الخامس: السودان والنيجر وجزر القمر ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وأي سواتيني وليبيريا وبوتسوانا.

التصنيف السادس: ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس وجيبوتي وسيشيل وإريتريا والصومال وساوتومي وبرينسيب وتشاد.