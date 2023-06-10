وزير الشباب والرياضة للاعبي المنتخب قبل لقاء غينيا في تصفيات أفريقيا: نثق فيكم

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاعبي المنتخب الوطني، إن كل قيادات المنظومة الرياضية والمسؤولين عنها في مصر يثقون تمام الثقة في قدراتكم، وأن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية على مستوى كرة القدم.

دعم ومؤازرة لاعبي المنتخب الوطني

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة اليوم لمعسكر المنتخب الوطني استعداداً لمباراة غينيا بتصفيات أمم أفريقيا، حيث دعم وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، خلال معسكرهم التدريبي استعداداً لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا، وذلك علي هامش تدريب المنتخب الوطني باستاد القاهرة الدولي.

تهيئة الأجواء للاعبين لتحقيق الإنجازات المنتظرة

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني في التأهل لأمم أفريقيا والتتويج بها، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الغيني يوم 14 يونيو المقبل في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، ويقام اللقاء على استاد جراند مراكش بالمغرب في مجموعة تضم منتخبات مالاوي، غينيا، وإثيوبيا، ويتصدر منتخبنا الوطني القمة بتسع نقاط في جدول ترتيب.