«السياحة»: متحف قصر المنيل يحتفل باليوم الثقافي الهندي

أكدت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، أنه في إطار حرص قطاع المتاحف المصرية على تفعيل دوره المهم في تعزيز المعرفة بتراث وحضارة شعوب ودول العالم، وتبادل الثقافات بين مختلف الحضارات، نظم متحف قصر المنيل معرضاً ثقافياً فنياً عن الحضارة الهندية، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي بالقاهرة ضمن فعاليات اليوم الثقافي الهندي.

المعرض يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية

وأوضحت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية عن أبرز المعالم الأثرية والسياحية بالهند، وبعض المشغولات اليدوية الهندية، والآلات الموسيقية القديمة التي تشتهر بها الهند.

فعاليات اليوم تضمنت أيضًا فقرات غنائية، وعروض فنية راقصة

وأضافت أن فعاليات اليوم تضمنت أيضًا فقرات غنائية، وعروض فنية راقصة عن الفلكلور الهندي قدمه أعضاء المركز الثقافي الهندي، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن رياضة اليوجا وفوائدها الكبيرة.