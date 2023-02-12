متحف قصر المنيل يعرض مقتنيات الملك فاروق احتفالا بذكرى ميلاده

نشرت إدارة متحف قصر المنيل على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك» أنها تعرض بعض المقتنيات التي تخص الملك فاروق، والمعروضة بمتحف الصيد بالقصر، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ميلاد الملك فاروق، الذي يوافق 11 فبراير.

قصر المنيل

واشتهر الملك فاروق والأمير يوسف كمال بحبهما الشديد لهواية الصيد وامتلك الأمير محمد علي توفيق مجموعة من المحنطات، التي احتفظ بها في قصره بمنطقة المنيل كإهداءات لشخصه بصفته ولي عهد المملكة.

مقتنيات لمجموعة نادرة من الحيوانات

ويضم متحف الصيد بين مقتنياته مجموعة نادرة من الحيوانات المحنطة تخص الملك فاروق من رؤوس وقرون الغزلان وطيور البيئة المصرية من صقور وبوم وطيور ملونة، وبعض هدايا حاكم السودان للملك فاروق، وهي عبارة عن بعض المفروشات المصنوعة من أنياب وأجزاء جسد الأفيال الإفريقية الضخمة.

أهم وأجمل المتاحف

ويُعد متحف قصر المنيل الخاص بمحمد علي من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر، فهو يعبر عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، بالإضافة إلى انفراده بتصميم معماري رائع تم بناؤه على الطراز الإسلامي الحديث ويتضمن أيضا بعض الزخارف السورية والمغربية والأندلسية وشاعت فيه الروح العثمانية لذلك يعتبر مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة.