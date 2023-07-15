أماكن ومواعيد اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط

تنطلق اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة في جامعة أسيوط، اليوم السبت، للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام وتستمر حتى يوم 27 يوليو الجاري.

أماكن لجان الاختبارات

وأعلنت كلية الفنون الجميلة أماكن لجان الاختبارات، التي تستقبل الطلاب بعد التسجيل ودفع الرسوم المقررة والتي تبلغ 650 جنيها وبعدها يتم تحديد مواعيد الامتحانات والتي تعقد في قاعة الاستذكار الهادئ «ج» التي تقع بالمبنى الإداري للجامعة، وأداء اختبار القدرات فنون بصالة «1» وأداء اختبار قدرات عمارة بصالة «2» بصالات الامتحانات خلف المبني الإداري للجامعة.

مواعيد التسجيل وعقد الامتحانات

السبت 15 يوليو والأحد 16 يوليو للتسجيل ودفع المصروفات، الاثنين 17 يوليو مخصص لأداء الامتحان والثلاثاء 18 يوليو مخصص للتسجيل ودفع المصروفات والأربعاء 19 يوليو لأداء الامتحان والخميس 20 يوليو تسجيل ودفع المصروفات والسبت 22 يوليو لأداء الامتحان والأحد 23 يوليو للتسجيل ودفع المصروفات والإثنين 24 يوليو لأداء الامتحان والثلاثاء 25 يوليو للتسجيل ودفع المصروفات والأربعاء 26 يوليو والخميس 27 يوليو لأداء الامتحانات.

الأوراق المطلوبة

تشمل الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات عدد 2 نسخة مطبوعة من الاستمارة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ورقم الجلوس الأصل وصورة منه وصورة شخصية وبطاقة الرقم القومي وصورة منه.