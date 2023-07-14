محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل في منظومة التقنين ومواجهة التعديات

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المنظومة الإلكترونية للتقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لمناقشة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين.

واستعرض محافظ أسيوط الموقف الحالي من حيث عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها وما تم تحريره من عقود لزيادة معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

تسريع وتيرة العمل

كما استعرض المحافظ الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها، وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.

تقنين واضعي اليد

وقال محافظ أسيوط إن إجمالي عدد عقود تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية بلغت 1950 عقدًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد.

وأكد أن المحافظة تولي اهتماما خاصا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

إزالة المعوقات

وأكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأية معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على استمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة ويجري حاليًا تنفيذ الموجة 21 من الإزالات، مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.

زيادة معدلات الأداء

وفي نهاية الاجتماع، استعرض المحافظ المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز، مطالبًا رؤساء المدن ومسئولي ملف التقنين بالمراكز والأحياء بزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت، وتحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين.