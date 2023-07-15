قبل نتيجة الثانوية العامة.. معلومات عن كلية التعليم الصناعي وتأهيلها للعمل

بدأ عدد من الطلاب بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي استمرت نحو شهر، وسط حالة من التوتر والقلق، يبحثون عن بعض الكليات التي يكون لها مستقبل مشرق، وتؤهلهم لسوق العمل، بجانب الكليات الطبية.

كلية التعليم الصناعي

مهن جديدة شهدها سوق العمل، بجانب التطور الذي يواكبه في مجالات تتطلب إنشاء كليات جديدة، تتماشى مع احتياجات الوظائف والمهن الحديثة، وكانت من بين تلك الكليات المختلفة، كلية التعليم الصناعي، التي نستعرض عنها كل المعلومات في هذا التقرير:

معلومات عن كلية التعليم الصناعي

تعتبر كلية التعليم الصناعي، واحدة من الكليات العملية المهمة بالجامعات المصرية، إذ يحصل الطلاب الخريجون فيها، على شهادة بكالوريوس في مجال التعليم الصناعي في تخصصات مختلفة.

توجد كلية التعليم الصناعي بـ4 جامعات مصرية هي السويس وسوهاج وحلوان وبني سويف، وتستمر مدة الدراسة فيها 4 سنوات، حيث تكون السنة الأولى «عامة»، يعرف فيها الطالب مداخل للتخصصات، ومن ثم يبدأ في التخصص بالأقسام الأخرى، وذلك وفقًا لمجموع درجاته وتقديره في الفرقة الأولى.

تعد كلية التعليم الصناعي، فرصة كبيرة للطلاب الثانوية العامة «شعبة علمي رياضة»، الذين لم يستطيعوا الالتحاق بكلية الهندسة، أن يدرسوا التخصصات الهندسية، لأنها تعادل إلى حد كبير كلية الهندسة في تخصصاتها المختلفة، بحسب ما ذكره مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات لـ«الوطن».

وتابع الخبير التربوي، أن خريج كلية التعليم الصناعي، يحصل عقب تخرجه، على عضوية نقابة المهندسين التطبيقيين، إذ يتم العمل في مجالات مختلفة، ويمكن لخريج «شعبة الإنتاج»، العمل على أي خط إنتاج تابع لشركة أو مصنع، وخريج شعبة الإلكترونيات يساوي المهندس الإلكتروني، وخريج شعبة التحكم مساويًا لمهندس كهرباء.

أقسام كلية التعليم الصناعي

أقسام مختلفة تضمها كلية التعليم الصناعي، منها قسم الميكانيكا الذي يضم شعبة إنتاج وشعبة تبريد وتكييف، وقسم الكهرباء الذي يشمل على شعبة القوى والآلات والإلكترونيات، بالإضافة إلى قسم الإنشاءات المدنية والمعمارية، وقسم تكنولوجيا سيارات وجرارات وقسم الإلكترونيات، كما أنها تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة، وكذلك الطلاب الحاصلين على الثانوية الصناعية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة، التي من المتوقع أن تكون في أوائل شهر أغسطس المقبل.