انتهاء ماراثون الثانوية العامة ينعش الإقبال على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

أنعش انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة الإقبال على شواطئ مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حيث شهدت المدينة إقبالاً كبيراً ملحوظاً من المواطنين والطلاب وزوار المحافظات «رحلات اليوم الواحد»، هروباً من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ6 التي تتميز بها المحافظة.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة أمس الخميس فضّل بعض الطلاب الذهاب مباشرةً من الامتحانات لقضاء الإجازة بمصيف بلطيم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة به، معبرين عن سعادتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ممارسين العديد من الألعاب على الشواطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

الالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ المتواجدين بجميع شواطئ المدينة

وفي سياق متصل، أهاب هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالمصطافين الالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ المتواجدين بجميع شواطئ المدينة، لافتاً أنّه جرى التأكيد على تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر، لضمان سلامتهم، مع ضرورة حُسن معاملتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مد شواطئ المصيف بـ100 فرد إنقاذ

وأكد «عطية»، إنّه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ البحري، والمعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، للإشراف على أعمال الإنقاذ بالشواطئ الستة بمدينة مصيف بلطيم، بـ100 فرد إنقاذ، و10 مشرفين، و2 موتوسيكل مائي، و3 لانش بحري.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.