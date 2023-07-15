لطلاب المدارس الحكومية.. شروط التقديم على منحة الجامعة الأمريكية

يترقب طلاب الثانوية العامة، ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي، التي أعلن موعدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يجعلهم يبحثون عن منح دراسية في الجامعات الأجنبية، حتى يتمكنوا من التقديم لها فور حصولهم على النتيجة، وفتح التقديم، وتعد منح الجامعة الأمريكية، من أبرز المنح التي يسعى الطلاب للحصول عليها، نظرا لما تقدمه من مميزات في حياتهم العملية.

وأطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالاشتراك مع أفراد ومؤسسات أخرى، صندوق المنح الدراسية للمدارس الحكومية، لإتاحة فرص القبول بالجامعة للطلاب المصريين خريجي المدارس الحكومية المتفوقين أكاديميًا، لكنهم غير قادرين على سداد المصروفات الدراسية، ونوضح من خلال هذا التقرير، الشروط المطلوبة، وما تشتمل عليه منحة الجامعة الأمريكية، وفق الموقع الرسمي للجامعة الأمريكية، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للتقديم على منح الجامعة الأمريكية

- أن يكون الطالب مصري وخريج المدارس الحكومية أو التجريبية، ومدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والنيل للعام الدراسي 2022-2023.

- أن يكون الطالب حاصل على درجات متميزة في المرحلة الثانوية.

- أن يكون الطالب غير قادر على سداد المصروفات الدراسية.

- استيفاء متطلبات القبول في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- اجتياز الطالب إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة و5.5 درجة في الكتابة أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بمجموع كلي لا يقل عن 62 درجة و17 درجة في الكتابة.

- يجب أن لا يمر أكثر من عامين في اليوم الأول من الفصل الدراسي للمتقدمين.

أشياء تقدمها منحة الجامعة الأمريكية للطلاب

1- المصروفات الدراسية.

2- السكن في غرفة مزدوجة في السكن الجامعي ل الجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب الحاصلين على المنحة المقيمين خارج القاهرة والجيزة.

3- وسائل النقل ولانتقال بأتوبيسات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للطلاب الحاصلين على المنحة غير المقيمين في السكن الجامعي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعلى الراغبين في الالتحاق بمنحة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التقديم للمنحة عبر الموقع الرسمي للجامعة، ويتم قبول الطلبات وفق تحقيق جميع الشروط المطلوبة وأسبقية التقديم.