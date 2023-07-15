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خبير عسكري عراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: المسيرات لا يمكنها تدمير محطات نووية

كتب:

أحمد حامد دياب
05:48 ص | السبت 15 يوليو 2023
مداخلة العقيد الركن عبد الجبار العبو الخبير العسكري

مداخلة العقيد الركن عبد الجبار العبو الخبير العسكري

أكد العقيد الركن عبد الجبار العبو الخبير العسكري العراقي، أن المسيرات لا يمكنها حمل كميات كبيرة من المتفجرات، مستبعدًا إمكانية تفجيرها لمحطات نووية مثلًا.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات المسيرة مخصصة لأهداف صغيرة كالآليات والعجلات، مستبعدًا إمكانية تفجيرها لمفاعلات نووية.

واعتبر الخبير العسكري، أن إعلان أوكرانيا الهجوم على مفاعلات نووية روسية، مجرد أخبار للتغطية على نواحي سلبية أخرى، خاصة مع دخول الهجوم الأوكراني المضاد للأسبوع السابع، وعدم تمكنهم من الوصول لخط الدفاع الروسي.

القوات الروسية بدأت شن هجوم آخر في الجبهة الشمالية الشرقية

وأشار إلى أن القوات الروسية، بدأت شن هجوم آخر في الجبهة الشمالية الشرقية، وتمكنوا من التقدم خلال الـ4 أيام الماضية، وأكملت سيطرتها على كامل مقاطعة لوهانسك، وبدأت الدخول لأراضي خاركيف.

ولفت إلى أن روسيا ذاتها لم تعلن حتى الآن عن هذه التقدمات التي جرى رصدها في فيديوهات وصور للمعركة، مؤكدًا تقدم القوات الروسية في جبهة زابوروجيا، واحتلالها مرتفعات مهمة لقطع الإمدادات الأوكرانية عن بعض قواتها.

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بقلم أحمد حامد دياب