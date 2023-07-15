مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل الهجوم الأوكراني المضاد على روسيا

كشف غيث مناف مراسل «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة الأوكرانية كييف، تفاصيل الهجوم الأوكراني المضاد على روسيا، أن ما الرئيس الأوكراني قدم أطروحات، لافتا إلى أن هذه التصريحات التي تذاع عبر صفحة الرئيس الأوكراني عبر «فيسبوك»، تقول إن القوات الأوكرانية اجتازت خطوط الدفاع الروسية الأولى، وهو ما أكدته نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن القوات الأوكرانية اجتازت الخطوط الدفاعية الأولى.

القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق نجاح وقطع الإمدادات الروسية

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق نجاح وقطع الإمدادات الروسية عن مدينة دونيتسك، ولوهانسك ضمن مخططات الهجوم الأوكراني المضاد، رغم وصف الرئيس الأوكراني لهذا الهجوم بأنه بطيئ نوعًا ما.

وأشار إلى أن الشركاء الغربيين لا يحاولوا الضغط على أوكرانيا خلال تلك الفترة، وتحدثوا عن وجود معدات وأسلحة ومال، لإجراء هجوم مضاد مكثف.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية وهيئة الأركان، أعلنت عبر فيسبوك، أنها تبدأ عملية استطلاع في منطقة خيرسون، ورصد تحركات عسكرية باتجاه خيرسون، وإجلاء كل من يحمل الجنسية الروسية، أو من استلم الجنسية الروسية خلال فترة الحرب.