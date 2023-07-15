باحث أوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: الجيش الروسي أخفق كثيرا وبدأ في التراجع

كشف بترو بوركوفسكي مدير مؤسسة المبادرات الديمقراطية بكييف، تفاصيل الوضع الآن في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه سيستشهد بوسائل الإعلام الروسية، قبل تمرد «فاجنر» في 23 يونيو، انتقد قائد المجموعة القيادة العسكرية الروسية، وانتقد بعض العسكريين، واتهمهم بأنهم مسئولين عن الإخفاقات الأخيرة، على جبهات الصراع وخلال العمليات الهجومية من جانب أوكرانيا.

صدرت أوامر بالإطاحة ببعض قادة الجيش الروسي بسبب الإخفاقات

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه صدرت أوامر بالإطاحة ببعض قادة الجيش الروسي، بسبب الإخفاقات، وإطاحة قادة آخرين بسبب انتقادهم لوزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان، بسبب افتقارهم للمهنية والفقر في اتخاذ القرارات، ما أدى للفشل في المعركة على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الجيش الروسي، أخفق كثيرا وبدأ في التراجع من مناطق دفاعاته، مؤكدا وجود انتقادات هائلة، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحاول تدمير أي معارضة، ويستهدف القادة الأكفاء من معارضيه.

ولفت إلى أن روسيا تقترب من الفشل التام بسبب هذه الصراعات الداخلية على حد زعمه، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ستستغل ذلك لمصلحتها، وستدعم العمليات الهجومية المضادة للتقدم للأمام، من خلال إنشاء ألوية عسكرية، باستخدام المعدات التي تلقتها أوكرانيا مؤخرًا.