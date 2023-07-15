وائل رياض: أشكر «المتحدة» على إقامة مباراة للاعبين القدامى بمهرجان العلمين

قال وائل رياض المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي الحالي، ولاعب الأهلي الأسبق، إنه يشجع النادي الأهلي لكنه يقف على مسافة واحدة من كل اللاعبين عندما يتعلق الأمر بعمله في المنتخبات الوطنية، «صداقاتي قوية باللاعبين المصريين».

تعليق وائل رياض على مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف «رياض»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، «مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز كانت قوية، الأهلي كان يلعب هو منتشي، فقد فاز بكل الألقاب، والزمالك لعب جيدا تحت قيادة أوسوريو طيلة الفترة الماضية، لكن أوسوريو لم يدخل المباراة بشكل جيد، لكنه عدل أخطائه بعد فوات الآوان، الروح الرياضية كانت نقطة إيجابية ومميزة في المباراة وهذا ما نتمناه جيدا».

وأكد وائل رياض، أن فكرة مهرجان العلمين رائعة للغاية، مطالبا بالمزيد من الفعاليات التي تجمع لاعبي كرة القدم المصريين المعتزلين، مضيفا «أتمنى أن تكون المباريات مميزة وأن يستمتع بها الحضور، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه المباراة، فهي ملتقى مميز جدا وأتمنى تكراره بشكل دوري».

وتابع المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي الحالي ولاعب الأهلي الأسبق، «اللاعبون المعتزلون سعداء بهذا النوع من المناسبات، كلنا نعمل في مجالات مختلفة ما بين التدريب والإعلام، وعندما نلتقي سويا فإننا نستعيد الذكريات».

وحول ذكرياته مع المصيف، قال «كنت أسافر الإسكندرية مع أهلي وكنا نذهب إلى المعمورة والمنتزه وميامي والعصافرة، وكنا بنحوش السنة كلها عشان نطلع أسبوع أو 10 أيام.. كانت أياما جميلة، وأي حاجة قديمة فيها بركة، لكن دلوقتي الأيام أصعب شوية».

وأجاب وائل رياض على عدد من الأسئلة السريعة، والتي كانت إجاباتها كالتالي «إبراهيم عادل أفضل لاعب صاعد، وأفضل لاعب مصري محلي هو زيزو، ومحمد صلاح أفضل محترف».