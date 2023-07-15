عماد متعب: سعيد بالمشاركة في حدث استثنائي مثل مهرجان العلمين

هنأ عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، النادي الاهلي بعد الفوز العريض الذي حققه على غريمه التقليدي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري العام.

متعب: موسم استثنائي للنادي الأهلي

وأضاف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، «موسم استثنائي للأهلي، وعمل كل حاجة في الكرة، وسجل 7 أهداف في موسم واحد، وهذا رقم كبير يُحسب للاعبين والجهاز الفني، وكنت أنتظر المزيد من الأهداف، لأن المباراة تقبل ذلك، وبخاصة في الشوط الأول».

متعب: الزمالك بدأ المباراة بتشكيل خاطئ

وتابع مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، «نادي الزمالك بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، والأهلي استغلها بـ3 أهداف، وكانت لديه فرصة للتسجيل أكثر من ذلك، أما تغييرات الزمالك فقد حسنت وضع الفريق في الشوط الثاني، واستطاع الفريق أن يسجل هدفا ويقدم أداءً أفضل في الشوط الثاني، والأهلي كان الأحق والأفضل».

وأشاد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بتنظيم مهرجان العلمين الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة، قائلا، «أشكر الدولة المصرية على المنظر التحفة ده.. حاجة تشرف لا أحب المجاملة، لكننا نسافر إلى دول أخرى وندفع أموالا طائلة حتى نرى البحر».

حدث رياضي وموسم ترفيهي

وأضاف «أشكر الدولة المصرية أيضا على تنظيم حدث رياضي وموسم ترفيهي بالنسبة لمدينة العلمين، النجوم هنا يشاركون في الحدث، نحن سعداء بأننا تجمعنا ونلعب والناس تشاهدنا ونحن نلعب الكرة مرة أخرى».

وتابع، «الجانب الرياضي في المهرجان مهم جدا، فالشعب المصري يعشق الرياضة والكرة، فهي اللعبة الاولى والأكثر شعبية في العالم كله، كما يشهد المهرجان عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والحفلات وكلها عوامل مكملة لبعض، فعندما ننظم مهرجانا يجب أن يكون كاملا ومتكاملا من جميع الاتجاهات، سواء كان مهرجانا رياضيا أو فنيا، والمهرجان سيحمل مفاجآت كثيرة للشعب المصري».