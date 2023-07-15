اجتماع في مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية استعدادا لدوري الأكاديميات

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اجتماعا لمديري ومدربي الأكاديميات الخاصة لكرة القدم، بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تمهيدا لإطلاق النسخة الرابعة من دوري أكاديميات كرة القدم الذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، ومحمد عزازي مدير إدارة الرياضة ومحمود شعبان معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة ومدير المركز الإعلامي.

استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن فكرة دوري أكاديميات كرة القدم تأتي تماشيا مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة، لاستحداث برامج وأنشطة تهدف إلى اكتشاف المواهب في كل المجالات والعمل على تنميتها وتطويرها، كما تضمن الاجتماع طرح رؤية وأهداف الدوري وآليات ومراحل التنفيذ، بالإضافة لمناقشة الشروط واللوائح الخاصة بالدوري، وجرى فتح باب المناقشة لأصحاب ومديري الأكاديميات الخاصة لطرح آرائهم حول تطوير الدوري وعرض المشكلات والمعوقات التي واجهتهم في النسخ السابقة للعمل على تلافيها.

تنفيذ الدوري للنسخة الرابعة على التوالي

وأضاف «الصبروط»، أن تنفيذ مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دوري أكاديميات كرة القدم بالمحافظات، للنسخة الرابعة على التوالي يعتبر نجاحا لافتا إلى أن المشاركة لا تقتصر على أكاديميات مراكز الشباب فقط بل تتسع لجميع الأكاديميات بالأندية الرياضية، والأكاديميات الخاصة بشرط أن يكون اللاعبين أعضاء بمراكز الشباب ويتم التسجيل بأقرب مركز شباب لتكون المشاركة تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.