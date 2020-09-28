إتمام قرعة دوري مراكز الشباب على مستوى القليوبية في نسخته الثامنة

شهدت قاعة اجتماعات مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية،، اليوم، إجراء حفل قرعة دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة على مستوى المحافظة، فى حضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد فروماى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد طه نائب رئيس منطقة كرة القدم، ومعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية، وممثلى الـ 24 فريقا.

افتتح الحفل بالسلام الجمهورى، تلاه كلمة وكيل الوزارة، توجه فيها بكل الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لحرصه على استدامة تنفيذ دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ووصوله للسنة الثامنة على التوالى، كما قدم الشكر لإدارة الشباب بالمديرية، لما تبذله من مجهود كبير فى المواسم السابقة، متمنيا التوفيق فى النسخة الثامنة، وخروجها بأفضل شكل.

وأوضح "الصبروت"، أن دورى مراكز الشباب لهذا العام، سيطبق فيه كل الإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة بالأكواد، حفاظا على سلامة اللاعبين، مع كشف طبى متعتمد من جهة حكومية لكل لاعب، فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباريات.

كما أكد على ضرورة مراجعة بيانات جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، حتى لا يتعرض مركز الشباب للشطب، فى حالة ثبوت أي تلاعب أو تزوير.

وشهدت القرعة اختيار وتقسيم 24 فريقا لمراكز الشباب إلى أربع مجموعات.

يذكر أن دورى مراكز الشباب، يقام برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.