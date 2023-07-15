«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في نابلس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، اليوم السبت؛ مما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مع فلسطينيين، إذ أطلقت قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت منطقة شارع «المساكن»، وبعض أحياء بلدة «عسكر» قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين.

مدن الضفة الغربية المحتلة تشهد اقتحامات شبه يومية

وقالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن مدن الضفة الغربية المحتلة تشهد اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان، مضيفة أن هناك مداهمات لعدد من المنازل وإرهاب للمواطنين وإطلاق الغاز المسيل للدموع مما أصاب 20 منهم بالاختناق، بينما أصيب 6 آخرون في إطلاق الرصاص المطاطي.

المستوطنين اقتحموا أيضًا المناطق الأثرية الفلسطينية

وأشارت إلى أن المستوطنين اقتحموا أيضًا المناطق الأثرية الفلسطينية، في محاولة منهم لتهويدها، ومن المتوقع أن يكون هناك مسيرات لمواجهة البؤر الاستيطانية.