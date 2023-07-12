  قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا، بينهم أسرى محررون، في حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، حسب مصادر فلسطينية قالت إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الدهيشة، الواقع جنوب بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع سكان المخيم، واعتقال 3 شبان».

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أسيرا محررا من بلدة دورا، جنوب الخليل، وداهمت منزل الصحفي في وكالة الانباء الفلطسينية «وفا»، جويد التميمي، ومنزل شقيقه علاء التميمي، بالإضافة لعدد آخر من منازل العائلة.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من محافظة قلقيلية، و3 من طولكرم، بينهم أسيران محرران، بالإضافة لشابين من نابلس، أحدهما من الأسرى المحررين.

إصابة شاب بالرصاص الحي في أريحا

وذكرت مصادر أمنية في محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية، أن شابا أصيب بالرصاص الحي، مع اعتقال 3 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر.

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عناتا، وسط مواجهات مع سكانها، واعتقلت شابين، بعدما داهمت منزليهما، كما اقتحمت مخيم قلنديا، لتفتيش عدد من المنازل.