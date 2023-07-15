أزهري على قناة الناس يحذر من نشر الفضائح على السوشيال: من ستر مسلما ستره الله

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ زماننا الحالي يشهد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، التي تسهل انتقال ونشر المعلومات، التي قد يتم استغلالها في فضح الآخرين، لافتا إلى نهي النبي محمد عن الأخلاق السيئة واستخدام هذا التطور في الإيذاء بقوله «من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة».

جبر: بقينا في زمن الفضائح بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» على شاشة «قناة الناس»، أننا أصبحنا «في زمن الفضايح» وأمة الإسلام لا تحب نشر الفحشاء والفضائح، مستدلا بقول الرسول محمد – صلّ الله عليه وسلم- في تشبيهه للأمة، «مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى».

خطورة نشر الفضائح على المجتمعات

وتابع عالم الأزهر الشريف، في حديثه عن خطورة نشر الفضائح بين المسلمين، بأنَّ «لكل جسد عورة لا يحب صاحبها أن تنكشف لكن من يفضح المسلمين كأنه يكشف عورة جسد الأمة التي وجب سترها.. وعليك أن تبرز وجهاء الأمة من علماء وصالحين والأولياء والأتقياء ليكونوا قدوة للناس وأسوة بالحديث عنهم ونشر سيرتهم الطبية».