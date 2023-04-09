أخصائية نفسية عبر قناة الناس: احتياج الستر حق لكل إنسان

قالت مشيرة ممدوح، أخصائية نفسية، إنَّ احتياج الستر حق لكل إنسان، والله عز وجل زرع هذا الاحتياج كدافع للإنسان، إذ يبحث الإنسان دائمًا على ما يستر خصوصياته، مشيرة إلى أن هوية الإنسان وشخصيته تتشكل وتُحدد من خلال خصوصياته، وبدونها لا يوجد للإنسان هوية.

الستر حق الإنسان

وأضافت «مشيرة ممدوح»، خلال حوراه لبرنامج «احتياج» المذاع عبر قناة الناس، من تقديم الداعية عمرو مهران، أنَّ إدراك الإنسان لحدود الستر الخاصة به تمكنه من معرفة التوازن والمعيار الذي يتم من خلال تحديد متى يمكن كشف الستر؟ ولمن؟، مشيرة إلى أنه يجب على الإنسان معرفة وإدراك فكرة «الستر حقه».

احتياج الستر أمر مُلح عند كل إنسان

وأشارت الأخصائية النفسية، إلى أنَّ احتياج الستر أمر مُلح عند كل إنسان يصعب التنازل عنه، متابعة أنه يجب التمييز بين «الكشف والفضحية»، فمعيار الستر النفع العائد على الإنسان بعد كشف أمره، لذلك يجب على الإنسان تحديد متى يتكلم ويكشف عن أموره الشخصية بهدف تحقيق النفع وحل المشكلة وليس إحداث «فضيحة لنفسه».