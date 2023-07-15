نقل نتنياهو لمستشفى قرب تل أبيب.. وأطباء: «حالته مستقرة»

جرى نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أحد المستشفيات قرب تل أبيب، اليوم السبت، بعد أن شعر بإعياء، حسبما ذكرت مصادر رسمية وإعلامية، ووفقاً لما نقلت شبكة «سكاي نيوز»، قبل قليل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم نقل نتنياهو إلى مركز «شيبا» الطبي، قرب تل أبيب، وأن حالته جيدة، ويخضع لتقييم طبي.

وأشار طبيب نتنياهو، في تصريح نقلته القناة الإسرائيلية «12»، إلى أن حالة رئيس الوزراء «مستقرة»، وأنه يخضع لفحوصات.

حالة نتنياهو مستقرة

فيما أوضحت وسائل إعلام محلية أن نتنياهو «كان على وعي تام بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية، إلى المستشفى».

وأوضحت القناة «12» إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر، قبل نقله للمستشفى، لكنها نفت تخديره، أو نقل للسلطة إلى مسؤول آخر.