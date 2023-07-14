مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل لوقف الاستيطان

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنه عندما يقول المجتمع الدولي إن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وغير قانوني، ويجب أن يتوقف، ومع ذلك لا يتوقف، إذا في هذا الوقت يكون مفعول التأييد والتعاطف الدولي محدود، فيجب الانتقال إلى اتخاذ خطوات وإجراءات عقابية على إسرائيل من أجل فرض عليها الالتزام بإرادة المجتمع الدولي.

«منصور»: مجلس الأمن والأعضاء يقولون إن الاستيطان غير قانوني

وأضاف «منصور»، خلال حوار خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه دائما مجلس الأمن وأعضاء المجلس يقولون إن الاستيطان غير قانوني ومع ذلك إسرائيل مستمرة بل الاستيطان يستشري، مشددًا على ضرورة الاتجاه إلى السلام والعدل واحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، «نحن نثمن إتاحة الفرص لنا لنعبر أمام المجتمع الدولي عن مواقفنا واستغرابنا واستهجامنا، المجتمع الدولي يقول كلام الحق، لكنه لا يتخذ الإجراءات العملية لفرض الحق».

«منصور»: الأمم المتحدة تقول الحق

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتجدة، أن الأمم المتحدة تقول الحق، لكنها لم توقف إسرائيل في تطاولها على الشعب الفلسطيني وفي ظلمها للشعب الفلسطيني والعدوان على الأراضي الفلسطينية كما تجلى في مخيم جنين، «نحن نثمن أن تتاح لنا الفرص، خاصة أنه في ظل أجواء ما يجري في أوكرانيا، وكأن المجتمع الدولي قد اختطف لهذه القضية، لكن الحمد لله تمكنا من أن نحرك مجلس الأمن 8 لـ 9 مرات خلال الـ 6 شهور الأولى خلال هذا العام، ولم يكن الموضوع فقط أوكرانيا، لكن فلسطين حاضرة وموجودة».