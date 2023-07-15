بعد نقله للمستشفى.. نتنياهو يعترف بارتكاب «خطأ» (فيديو)

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو قبل قليل، بعد الإعلان عن نقله إلى أحد المستشفيات، قرب تل أبيب، بعد شعوره بالإعياء، ليوضح تفاصيل ما حدث، معترفاً بارتكاب «خطأ» أثر على صحته.

وقال نتنياهو، عبر مقطع الفيديو: «بالأمس قضيت اليوم مع زوجتي في بحيرة طبريا، تحت أشعة الشمس، من دون قبعة ولا ماء، إنها ليست فكرة جيدة»، وتابع قائلاً: «أشعر بأنني في حالة جيدة جداً الآن».

نتنياهو يظهر فى الفيديو مبتسماً

وظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر الفيديو الذي تم تصويره من داخل المستشفى، وهو يبتسم، مقدماً نصيحة للناس مفادها «الإكثار من شرب الماء، خلال موجة الحر».

وأشارت مصادر رسمية إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء في طريق عودته إلى العمل، لافتةً إلى أنه تجاوز مسألة دخول المستشفى، وفقاً لما أوردت شبكة «سكاى نيوز» قبل قليل.

إصابة نتنياهو بالجفاف نتيجة الحر

فيما أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الفحوص الأولية لنتنياهو لم تجد شيئاً غير طبيعياً، بينما يشير التقييم الأولي إلى إصابته بالجفاف، نتيجة تعرضه لموجة الحر.

ونوه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن نتنياهو يعالج في مستشفى «شيبا»، قرب تل أبيب، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

فيما نقل موقع «والا»، وهو موقع إخباري إسرائيلي، عن مسؤول لم يذكر اسمه مقرب من نتنياهو، قوله إنه تعرض للإغماء، ولكنه كان على وعي تام في المستشفى، ولم يتسن على الفور تأكيد التقرير.