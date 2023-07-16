سفير مصر بكينيا: العلاقات بين البلدين تشهد نقلة جديدة بتنسيق على أعلى مستوى

قال السفير وائل نصر الدين، سفير مصر بكينيا، إن العلاقات المصرية الكينية تشهد نقلة جديدة بتنسيق سياسي على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الكينية متجذرة، وجرى زيادة عدد الرحلات الجوية بين مصر وكينيا خلال الآونة الأخيرة، كما وتدرس مصر مع كينيا توقيع عددا من الاتفاقيات الجديدة.

نصر الدين: مصر نجحت في قمة المناخ بشرم الشيخ

وأضاف «نصر الدين» خلال لقاء له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر نجحت خلال قمة المناخ في شرم الشيخ بوضع اللبنة الأولى لصندوق الأضرار والخسائر، ويجب أن تكون القارة الإفريقية طرف فاعلا مع دول العالم.

تحديات كثيرة تواجه القارة الإفريقية حاليا

وأوضح سفير مصر في كينيا بأن هناك تحديات كثيرة تواجه القارة الإفريقية حاليا في منها جزء تراكمي من عصور سابقة خاص بمعدلات التنمية وخاصة التعليم والاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق الأمن الغذائي أحد الأهداف المشتركة بين مصر وكينيا.