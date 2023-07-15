مساعد وزير الخارجية السابق: كينيا الشريك التجاري الإفريقي الأكبر لمصر

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقاً، إن «قمة نيروبى» تدرس كيفية التسريع فى الخطوات التنفيذية لانطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتى تم التصديق عليها ونقلها لحيز التنفيذ، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.

وأضافت خلال حوارها مع «الوطن»، أن مصر من الدول المؤسسة لمبادرة الـ«نيباد» وترأسها حالياً، وتتولى منذ البداية الملف الزراعى، لكنها تشارك فى العديد من المجالات الأخرى مثل ملف الأبنية الأساسية وفق المشروعات التى يتم الاتفاق عليها.

ما ملامح طبيعة العلاقات بين مصر وكينيا؟

- يمكن القول إن العلاقات بين مصر وكينيا من أقوى العلاقات الدبلوماسية فى القارة السمراء، فهما تشتركان فى نهر النيل ويجمعهما تاريخ طويل من التعاون المثمر، على المستوى السياسى والاقتصادى، فكينيا أكبر شريك تجارى لمصر فى القارة الأفريقية، ومؤخراً ارتفعت نسبة الصادرات المصرية بنسبة كبيرة، كما أن مصر من أكبر مستوردى الشاى الكينى. ويمكن اعتبار أن كينيا من الدول الجاذبة للمشروعات والاستثمار، وقد استطاعت خلال السنوات الماضية الاستفادة من الخبرات المصرية فى العديد من المجالات، بداية من المجال الطبى حيث يوجد المستشفى القبطى، كما أن هناك العديد من الأطباء الموفدين من مصر، كذلك الأمر بالنسبة للتعليم خاصة فى المرحلة الجامعية، حيث يوجد الكثيرون من أساتذة الجامعات. فضلاً عن وجود نشاط لوكالة التنمية الأفريقية والتى كانت معروفة باسم «الصندوق المصرى للتعاون الفنى الأفريقى»، ومن خلاله تم إرسال العديد من الخبرات والتجارب المصرية لكينيا، بالإضافة إلى وجود نشاط ثقافى بين البلدين ووجود قوى لمؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية فى البلد الأفريقى.

«نيروبي» استفادت من الخبرات المصرية في العديد من المجالات منها الطب والتعليم

تنطلق اليوم فعاليات «قمة نيروبى» المعروفة باسم المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، والتى يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، هل يمكن أن توضحى لنا أهميتها؟

- يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم فى الاجتماع التنسيقى الخامس نصف السنوى للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، فى العاصمة الكينية نيروبى بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الأفريقية، والتى سبقها بالطبع اجتماع على مستوى الوزراء، والعنوان الرئيسى لهذا الاجتماع هو كيفية التسريع فى الخطوات التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وترجع أهمية قمة نيروبى إلى أنه يتم خلالها استعراض عملية تقييم للخطوات التى تمت بالنسبة لإقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وعرض ما هو مطلوب للانتهاء من هذه المنطقة، من خلال الموضوعات التنسيقية التى تتم على مستوى القارة الخاصة باستراتيجية 2063 للاتحاد الأفريقى.

تترأس مصر اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «نيباد» فما دورها فى تنمية القارة السمراء؟

- الـ«نيباد» المقصود بها أنها عملية تنموية للقارة الأفريقية، وتتولى مصر الملف الزراعى، وهى آلية جماعية يتم من خلالها العمل بشكل جماعى ومشروعات جماعية يتم فيها تبادل الخبرات، والاتفاق على نقل التجارب بين البلدان، وتوفير خبرات فى مجال معين.

السفيرة منى عمر: السوق الكينية جاذبة للاستثمارات

كيف ترين الدور المصرى فى أفريقيا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم؟

- هناك نشاط واضح فى الزيارات الخارجية للرئيس السيسى للدول الأفريقية خلال السنوات الماضية تزيد من عمق العلاقات، وهى لها دلالة كبيرة بالنسبة لعلاقات مصر بالدول الأفريقية، من خلال تعزيز العلاقات ليس فقط مع دول الجوار أو الدول الأفريقية التى ترتبط بالأمن القومى لمصر، ولكن مع كافة بلدان القارة. وتلك الزيارات تهدف إلى التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، خاصة فى ظل الأزمات التى تتعرض لها القارة السمراء، بداية من جائحة «كورونا»، مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، وحتى الحرب فى السودان، وتهدف تلك اللقاءات إلى محاولة إيجاد مخرج من تلك الأزمات التى لها تداعيات كبيرة على القارة الأفريقية. ويحرص الرئيس خلال لقاءاته فى الدول الأفريقية على أهمية فتح أسواق جديدة، وإيجاد فرص للاستثمار لرجال الأعمال المصريين بصيغة ربحية لجميع الأطراف.

مبادرة «نيباد»

مبادرة الـ«نيباد» تتضمن أكثر من مجال، ما بين تنمية صناعية، وتنمية بشرية، وزراعة ورى، وثروة سمكية، تهدف إلى أن تكون أفريقيا قادرة على الاعتماد على نفسها وليس القوى الأخرى فى إحداث التنمية فى دولها. ومصر من الدول المؤسسة للمبادرة، وهى تتولى منذ البداية الملف الزراعى، لكنها تشارك فى العديد من المجالات الأخرى مثل ملف الأبنية الأساسية.