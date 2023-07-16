سفير مصر بكينيا: القارة تواجه مشكلات في التنمية والتعليم واستخدام الموارد

قال السفير وائل نصر الدين، سفير مصر بكينيا، إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية حاليا، منها أجزاء تراكمية متروكة من العصور السابقة، خاصةً فيما يتعلق بالتنمية والتعليم والاستخدام الأمثل للموارد.

نصر الدين: القارة الإفريقية بعيدة حاليا عن التصنيع

وأضاف «نصر الدين» خلال لقاء له على قناة «إكسترا نيوز»، أن القارة الإفريقية بعيدة حاليا عن التصنيع، باستثناء دول محدودة جدا من ضمنها مصر، وهناك دول أخرى كثيرة في القارة ما زالت بعيدة عن مجال التصنيع بسبب عدم امتلاكها للبنية التحتية السليمة.

وأوضح أن التحديات في القارة الأفريقية يناقشها القادة في التجمعات المتعاقبة، منها القمة الخامسة من أجل تحقيق التكامل مثل كل الأهداف المشروعة والاتفاقيات كالتجارة الحرة القارية، والتي يجري العمل بها، حتى يجري تحقيق نتائجها، مشددا على ضرورة توافر العناصر المنوط بها توفير البنية التحتية الآزمة.

27% من نسبة المناطق الخضراء بالعالم موجودة في أفريقيا

وأكد أن العالم كله يتجه حاليا لتخيفض الانبعاثات الكربونية، حيث إن القارة الأفريقية لا تحظى بالحد المسموح بها لكل دولة بالانبعاثات الكربونية، بالرغم من أن 27% من نسبة المناطق الخضراء بأفريقيا تعتبر رئة للكرة الأرضية لامتصاص الكربون.