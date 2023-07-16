ماذا كان يقول الرسول عند الكرب؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

الأدعية من أكثر العبادات التي حض عليها الدين الإسلامي المسلمين، لما لها من قيمة كبيرة وفضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله في كتابه العزيز: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ». [غافر: 60].

التقرب إلى الله

وكثيرا ما يتعرض الإنسان لعديد من المواقف والأمور الحياتية التي تدفعه إلى التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، ويعد الكرب والضيق من أكثر هذه الأمور، والتي ورد فيها أدعية يمكن للمسلم أن يدعو الله بها حتى يرفع عنه كربه.

دعاء النجاة من الكرب

ونشر مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعاء كان يردده الرسول الكريم عند الكرب، وهو ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ». متفق عليه

صيغ أخرى لدعاء الكرب

وعن أَبِي بَكْرَةَ، رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». رواه أبو داود (5090)، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

وعَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ! إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ». رواه الترمذي (3505) وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».