«متهزش إيدك يا جو».. القصة وراء اعتزال يوسف فوزي

«متهزش إيدك يا جو».. رعشة بسيطة في اليد يصعب السيطرة عليها كانت جملة النهاية في مسيرة الفنان يوسف فوزي الفنية التي استمرت حتى 2015، قبل أن يقرر الفنان الكبير الاعتزال بعد تشخيص إصابته بالشلل الرعاش، وبالرغم من ابتعاده عن الساحة الفنية لما يقرب 8 سنوات ما يزال يذكر الجمهور الفنان الذي يحتفل يعيد ميلاده اليوم.

حاول يوسف فوزي السيطرة على رعشة يده أثناء التصوير ولكن كان الأمر مرهقا بالنسبة له، حيث كان تفكيره ينصب على تحركات يده أكثر من التمثيل نفسه أو كان يضعها داخل جيبه في بعض الأوقات الأخرى ولكنها كانت واضحة على الكاميرا ليطلب منه محمد النقلي مخرج مسلسل «ولي العهد» الذي كان يتابع تصوير مشاهده بها: «متهزش إيدك يا جو»، وفقًا لما رواه في لقاء تليفزيوني.

يوسف فوزي يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل بعد مرضه

وعن قرار ابتعاده عند التمثيل أوضح يوسف فوزي «بعد تلك الواقعة قررت الابتعاد تمامًا عن التمثيل بعد انتهاء مشاهدي في مسلسلي (ولي العهد) و(أستاذ ورئيس قسم)، كنت أفكر في تحركات يدي أكثر من تركيزي في الحوار الذي أؤديه في المشهد»، وتابع: «وضعي الصحي أفضل حاليا والمرض أصبح أقل حدة من قبل».