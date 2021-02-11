يوسف فوزي: «اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته وبشكر اللي مبيسألوش»

طمأن الفنان يوسف فوزي، الجمهور على حالته الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام، في برنامج «هو ده»، المذاع عبر فضائية «المحور»، معبرا عن رضاه بقضاء الله وقدره، قائلا: «اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته».

ونفى «فوزي» ما تردد عن أنه يعاني من التجاهل، وأنه لا أحد يسأل عنه، مؤكدا أنه «مستور»، ويسأل عنه عدد كبير من الناس، ويتلقى اتصالات للاطمئنان عليه باستمرار.

وأوضح يوسف فوزي: «الحالة الصحية كويسة الحمد لله لكن بنهج شوية أحيانا، وأحيانا بتكون سالكة، وعلى العموم الحمدلله أنا كويس جدا»، مؤكدا أنه لا يخرج بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى أنه لا يحب معاتبة أحد بسبب عدم السؤال عنه، مقدما الشكر لكل من يسأل عنه ومن لا يسأل، متذكرا الفنانين الذين كانوا يسألون عنه ورحلوا العام الماضي.

وتابع «فوزي»: «أنا بشكر الشعب المصري لأنه بيحبني وأنا بحبه، وأنا الحمد لله كويس، ومتشكر جدا، وكل سنة وانتوا طيبين».

وكان الفنان يوسف فوزي، أعلن اعتزاله الفن بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش.

وقال «فوزي» في تصريح سابق لـ«الوطن»: «اكتشافي لهذا المرض جاء بعد شعوري بذبذبات في ذراعي الأيمن، بشكل مفاجئ ومتواصل، لكن كانت تختفي حينما أقبض عليه بقوة، حتى قررت التواصل مع دكتور أعصاب، وقال لي مُباشرة: أنت مُصاب بالشلل الرعاش، لكنه حاول طمأنتي، قائلا: إنَّ النوع الذي أصبت به خفيف وأعراضه ليست قاسية، مثل الملاكم محمد علي كلاي، الذي كان مصابا أيضا بالشلل الرعاش، لكنه كان يفتقد النطق وعدم القدرة على ممارسة أي نشاط، فهو «مرض لعين»؛ فأتمنى من الله أن يسترها معي.