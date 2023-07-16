مدبولي يتابع مع رئيس هيئة الاستثمار مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها، والملفات الجاري دراستها حاليا، مشيرًا إلى إقبال عدد من المستثمرين على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، كما استعرض موقف الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية، مبينا أنَّ هناك مجموعات عمل تتولى المتابعة لحين بدء تشغيل هذه المشروعات.

كما استعرض «هيبة»، الجهود المبذولة من قبل الهيئة في سبيل جذب الاستثمارات، وكذا اللقاءات التي عقدها مع عدد من المستثمرين، ومُمثلي الشركات العالمية، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى نتائج زيارته لألمانيا، والتي استعرض خلالها الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، ولقاءاته مع اتحاد منظمات الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا من قِبل الجانب الألماني بنقل عدد من الصناعات إلى مصر، في ظل وجود محفزات تمت الموافقة عليها مؤخرًا.

كما ناقش اللقاء أيضًا رؤية الهيئة ودراستها؛ بشأن إنشاء 3 مناطق حرة جديدة، في الإسكندرية، والعاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، خاصة أن هناك عدة طلبات من المستثمرين في هذا الخصوص.