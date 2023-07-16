وزير الري يتابع أعمال حالة المنشآت المائية في البحيرة

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم، زيارة تفقدية إلى محافظة البحيرة، لتفقد الموقف المائي بالمحافظة، والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة.

تشغيل مغذيات

وكان في استقبال الدكتور سويلم، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث تفقد خلال الزيارة حالة الري في ترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد، واطمأن على تشغيل مغذيات «حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - شاكر - الخزان».

وخلال الزيارة، التقى الدكتور سويلم، العديد من المنتفعين، حيث استمع إلى طلباتهم وشكواهم، ووجّه قيادات قطاع الري بالوزارة ولأجهزة الري بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة، والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين.

وزير الري يوجّه بالمتابعة الميدانية للموقف المائي على الطبيعة

كما وجّه الدكتور سويلم، المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة، بعمل محضر انضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني لنهو تطهيرات المساقي الخاصة وعرض المحضر الانضمامى على الوزير اليوم، مع تشكيل مجموعة تبدأ عملها فورا وتُكلف بتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين واقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وعرض النتائج على الوزير خلال أسبوع من تاريخه.

وضع برنامج زمني لإنهاء تطهيرات جميع المساقي

كما وجّه بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ نهو تنفيذ أوامر التشغيل، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف.